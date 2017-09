Bordeaux : l'expérimentation pour intégrer le skate dans la ville est concluante

Depuis le mois de mars, des lieux sont autorisés à la pratique du skate dans la ville de Bordeaux. Avant cela, c'était strictement interdit. Le maire, Alain Juppé, a juge l'expérimentation "concluante" mercredi soir.

Après des plaintes de riverains en centre-ville, la municipalité de Bordeaux a décidé de mettre en place une expérimentation : des lieux autorisés à la pratique du skate pour mieux intégrer cette pratique dans la ville au lieu de verbaliser systématiquement. Désormais, les skateurs ont quartier libre sur les places Pey-Berland, Jean Moulin, des Commandos de France, rue St Sernin et sur le parvis du Droit de l'Homme. Mais uniquement les mercredis et samedis de 11h à 20h. Le cours du Chapeau Rouge et la place de la Comédie ont été retirés du dispositif.

L'expérimentation a démarré début mars et court jusqu'au 15 octobre 2017. Mercredi soir, lors d'une réunion entre riverains et associations de skateurs, Alain Juppé a jugé l'expérimentation "concluante". Car avant cela, le skate était interdit dans toute la ville. Les contrevenants s'exposaient à une amende pouvant aller jusqu'à 85 euros.

Des revêtements spéciaux pour réduire les décibels ?

Les riverains présents à la réunion se plaignent surtout du bruit et des accidents entre piétons et skateurs. Les amateurs de planche à roulette eux, ont demandé davantage de lieux pour continuer la pratique de leur loisir ainsi que des plages horaires élargies. L'un d'entre eux a même proposé des revêtements spécialisés qui permettrait d'amortir le bruit et de réduire les décibels.

Alain Juppé a annoncé que l'expérimentation se poursuivrait et que si certains ne la respectent pas et continuent de glisser sur le mobilier urbain sans autorisation, la Ville envisagerait d'installer des obstacles physiques pour éviter les dégradations.