Marcel Barbary est l'un des derniers survivants en Gironde de la 1ère Division Française Libre, principale unité des Forces Françaises Libres qui participèrent à la Libération de notre pays lors de la Seconde Guerre Mondiale . Il est aussi le plus âgé des portes-drapeaux encore en activité en France, présent à toutes les commémorations aux Monuments aux Morts.

Pour fêter ses 104 ans - il est né le 22 janvier 1914, quartier St Michel, à Bordeaux -, Didier Lallement, le préfet de Gironde organisait ce mardi après-midi dans sa résidence, à Bordeaux après-midi une réception en son honneur , en compagnie de ses proches et de sa famille. Autour de lui, quatre de ses cinq enfants, mais aussi une partie de ses petits-enfants et de ses arrière-petits-enfants. Quatre générations étaient réunies autour du centenaire bordelais.

Malgré son grand âge, Marcel Barbary participe à de nombreuses cérémonies , à Bordeaux et ailleurs : il se rend régulièrement à Paris pour des dépôts de gerbes, il a même participé en 2012 au 70ème anniversaire de la bataille de Bir-Hakeim, en Lybie. L'an dernier, à 103 ans, il s'est fracturé le bassin, mais depuis, il s'est remis et il continue à brandir son drapeau à chaque commémoration, comme il le fait depuis 70 ans.

J'ai été le premier porte-drapeau à Bordeaux en 1947 , et je le suis encore . C'est un petit peu lourd, mais je me fais aider ... C'est un beau drapeau, le plus beau, tout brodé, avec la Croix de Lorraine, ça reste une très grande fierté- . - Marcel Barbary .