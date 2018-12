Bordeaux : l'UNADEV aide les malvoyants à faire les courses de Noël

Depuis les années 80 l'Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels (UNADEV) de Bordeaux accompagne une centaine de bénéficiaires de la métropole en mettant à leur disposition des auxiliaires de vie. Ménage, repas, loisirs et même courses de Noël ...

Damien auxiliaire de vie et un couple de malvoyants au rayon CD

Aujourd'hui lundi 3 décembre c'est la journée internationale des personnes handicapés. Avec un thème particulier cette année : l'accompagnement vers l'autonomie. Occasion ici de mettre en valeur une association qui vient en aide aux malvoyants en Gironde.

L'UNADEV propose depuis les années 80 un service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD). Concrètement, 17 auxiliaires de vie se rendent quotidiennement au domicile d'une centaine d'aveugles et malvoyants de la métropole bordelaise. Cela va de l'aide au ménage à la cuisine, aux courses et jusqu'aux loisirs.

Vendredi dernier Damien, auxiliaire de vie a accompagné Lydia faire ses courses de Noël au centre commercial de Bordeaux-Lac. Au rayon musique Damien est à la recherche de plusieurs CD. Lydia a fait sa liste de cadeaux, à Damien maintenant de trouver son bonheur. A son domicile Lydia est presque autonome mais ici dans l'immense magasin elle dépend complètement de son auxiliaire de vie.

Je peux faire à manger, passer le balai mais pour le reste j'ai besoin de ses yeux. — Lydia

Damien fait les courses, au besoin il fait aussi le ménage et la cuisine. Il accompagne même des malvoyants pour des sorties insolites au bowling ou au zoo.

Avec un peu de moyens et d'imagination on peut faire plein de choses ! — Damien