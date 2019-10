Bordeaux : la Benauge, premier quartier "zéro déchets" ?

Défi lancé pour le quartier de la Benauge, rive droite à Bordeaux : réduire les déchets de ses habitants, commerçants et entreprises de 10% d'ici au mois de juin. Un défi "ambitieux" reconnait le président de la Maison de la Nature et de l'Environnement, à l'origine de l'opération.

Bordeaux, France

Une expérience inédite est lancée à la Bastide-Benauge sur la rive droite à Bordeaux : un quartier entier s'engage à réduire de 10% ses déchets en neuf mois. Pesée de poubelles à l'appui, le défi consiste à éviter la production d'environ 400 tonnes de détritus par mois. Un défi "ambitieux" reconnait Boris Cousin, le président de la Maison de la Nature et de l'Environnement Aquitaine Bordeaux, qui chapeaute l'opération. Habitants du quartier mais aussi commerçants, entreprises, écoles et associations travailleront main dans la main pour atteindre cet objectif. Le but est à la fois de réduire l'impact sur l'environnement mais aussi de soulager les services de Bordeaux Métropole chargés de la collecte et du tri des déchets.

25 actions vont être organisées dans le quartier jusqu'en juin prochain, en concertation avec des associations locales. Les 800 foyers du quartier pourront profiter de deux bacs à compost pour les déchets verts, installés dans la rue entre novembre et décembre prochain. Des frigos collectifs également seront en libre accès dans l'espace public en janvier. Premier rendez-vous à la fin du mois pour un atelier de cuisine "zéro déchets" qui sera organisé chez un habitant dans la matinée du samedi 26 octobre (renseignements et inscriptions, un mail à : assiette@bordeaux-transition.org ).

Impliquer les commerçants du quartier dans la réduction des déchets

Le quartier Bastide compte une soixantaine de commerces. Tous ne seront pas concernés mais l'association "Zéro Waste" envisage d'aller faire du porte-à-porte chez un grand nombre d'entre eux pour les sensibiliser à la réduction de leurs déchets. Ceux générés par leurs fournisseurs d'abord, comme les caisses et palettes mais aussi les emballages à usage unique que les commerçants distribuent à leurs clients comme les sacs en plastique. La méthode du vrac par exemple (le client se sert lui même et est incité à venir au magasin avec son propre contenant, type bocal ou sac en tissu) sera mise en avant. Benjamin de l'association Zéro Waste Bordeaux rappelle que les déchets d’emballage représentent près de 30% à 50% du volume total des ordures ménagères.