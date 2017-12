Comme tous les 25 décembre depuis 24 ans, le restaurant Bodega Bodega de Bordeaux a offert sa paëlla de Noël aux sans-abris et aux plus démunis.

100 kg de riz, 120 kg de crustacés, 1000 cuisses de poulet, pour la paëlla + 30kg de foie gras pour les toasts, et 110 litres de sangria. : les ingrédients de la 24ème Bodega du coeur, ou Noël solidaire, offert chaque 25 décembre à midi, par le restaurant Bodega-Bodega dans la rue sous des chapiteaux près de la place de la comédie et du grand théâtre de Bordeaux. Entre 800 et 1000 repas gratuits ont été distribués aux SDF, familles démunies et personnes seules. Une tradition lancée par la famille Cuny, et reprise il y a 4 ans par les Guinaudeau qui ont racheté le restaurant.

50 bénévoles pour 1000 repas servis à la Bodega du coeur © Radio France - Stéphanie Brossard

"Une parenthèse qui redonne du baume au coeur" Philippe SDF

"Même si le Père Noël ne m'a pas apporté ce que je voulais... ce repas, c'est déjà très bien" Philippe SDF à Bordeaux Copier

"Noël c'est aussi donner du temps et amener un peu de chaleur" Une des 50 bénévoles de la Bodega du coeur

"Etre confronté à la réalité... Noël ne se résume pas aux cadeaux !" Une famille bénévole Copier