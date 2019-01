Bordeaux : la casse dans le centre-ville désole les riverains

Bordeaux, France

Les séquelles sont encore visibles sur les murs, les abribus ou encore les arrêts de tram. Pavés descellés, restes de poubelles brûlées, vitrines brisées et graffitis. Les tags n'ont jamais été aussi nombreux. Trop nombreux, cette fois, pour que les services de Bordeaux Métropole puissent tout nettoyer dans la nuit qui a suivi la manifestation des Gilets jaunes et les débordements après le défilé. Ce dimanche, les flâneurs profitant du soleil ont pu constater l'ampleur des dégâts sur la place Pey-Berland et dans les rues proches. Les riverains confient en avoir assez.

Mon mari en a pleuré...

Place Pey-Berland, Marie-José et sa fille attendent leur tram. Où qu'elles se tournent, elles tombent sur un tag. Le plus proche insulte le maire de Bordeaux, Alain Juppé. Marie-José s'attendait à des dégâts, puisqu'elle a vu les images des débordements à la télévision, mais en constater l'étendue par elle-même la désole. "Une belle ville comme ça, détériorée...mon mari en a pleuré" confie cette Bordelaise très attachée à sa ville. Elle ne comprend pas comment la manifestation peut se terminer à chaque fois par des violences urbaines. "C'est pas une manière de faire, on peut demander des choses sans casser...maintenant il faut que ça s'arrête !"

Le Crédit Agricole cours Victor Hugo à Bordeaux. © Radio France - Camille Huppenoire

Marie-José craint que les violences se poursuivent le samedi pendant encore des semaines. Même peur chez Roné, 21 ans, qui habite à deux pas du cours Victor Hugo. Ce dimanche, il est choqué en découvrant sa banque, "complètement explosée, il n'y a pas d'autre mot." Le Crédit Agricole n'a plus de vitres, le distributeur a été détruit et tagué. "C'est une violence d'une intensité que je n'ai jamais vue en France (...) Au début ça partait dans un esprit pacifique, et maintenant ça commence à déborder, ça devient insupportable (...) ça devient difficile pour tous les riverains, pour tout le monde."

"Où est-ce que ça s'arrêtera ?" conclut Roné, inquiet pour la suite. Car un nouvel appel à manifester ce samedi est déjà lancé sur les réseaux sociaux. Un rendez-vous plus tardif, à la tombée de la nuit. Or, c'est généralement à ce moment que le défilé bon enfant se transforme en affrontement violent avec les forces de l'ordre.

49 interpellations, 17 gardes à vue, 2 comparutions ce lundi

49 personnes ont été interpellées lors de la manifestation des Gilets jaunes à Bordeaux et pendant les violences qui ont suivi le défilé en centre-ville. 17 individus ont été placés en garde à vue. Deux sont convoqués dès ce lundi devant le tribunal correctionnel, pour des violences sur des agents des forces de l'ordre. Dix autres devront se présenter ultérieurement pour participation à un attroupement, visages dissimulés, et refus de se disperser après sommations, a précisé le Parquet ce dimanche. Parmi les interpellés se trouvaient trois mineurs.