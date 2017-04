A Bordeaux, la "coloc" qui rassemble toutes les religions

Athée, chrétien, juif, protestant et musulman, ils ont décidé de partager la même colocation au huitième étage d'un immeuble de Talence dans l'agglomération bordelaise. Un exemple de "Vivre ensemble" instructif à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle.

Ils ont accepté de témoigner, de raconter leur quotidien au micro de Claire Chaudière, notre collègue de France Inter, dans le cadre de la série de reportages "Allons en France". Mélanie, Sarah, Taïeb, Eloi, Ezra et Niklas vivent sous le même toit, à Talence dans l'agglomération bordelaise. Une démarche volontaire, afin d'ouvrir leur horizon. "C’est un appart étudiant à la fois très normal, raconte Sarah, mais où chaque discussion est plus riche ! Dans le contexte politique de division que l’on connait, ces espaces sont nécessaires". Chacun témoigne de sa vision du pays, de la place de la religion et de sa motivation ou non à aller voter dimanche pour le premier tour de l'élection présidentielle.