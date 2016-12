Bordeaux : la grande transformation de la place Gambetta est lancée

2017 va marquer la transformation de l'ex Virgin Mégastore en hôtel de luxe. Dans la foulée, c'est toute la place Gambetta qui va changer de visage d'ici 2020. Voici le projet en images.

2017 verra en octobre prochain débuter les travaux d'un nouveau grand hôtel de luxe place Gambetta à Bordeaux en lieu et place du Virgin Mégastore. C'est le premier acte d'une modification profonde de la place Gambetta où la prédominance de la circulation des voitures et des bus sera remise en question. En septembre dernier, les élus de Bordeaux Métropole ont voté un plan de rénovation globale de la place baptisé place-jardin. Ce projet, signé d'une agence néerlandaise et d'une paysagiste bordelaise, va donner une part privilégiée aux piétons. La circulation sera reléguée sur un seul côté. Une opération de près de 8 millions d'euros. La place jardin ne verra pas le jour avant 2020. La place-jardin en 2020 ce sera une partie piétonne côte Est quand on vient de la rue Porte Dijeaux et trois voies côté Ouest pour bus et voitures. Au centre une fontaine est prévue comme lieu de rencontre. Pavée de dalles grises et beiges, la place rénovée mettra aussi en valeur les belles façades du 18ème siècle. Quant aux arbres, en majorité des marronniers, beaucoup d'entre eux sont malades, ils devront être abattus mais seront bien sûr remplacés. Des palmiers voire des arbres fruitiers pourraient être plantés.

