Tout est encore possible" : la leçon de vie d'Aurélie, amputée de la jambe droite

A 32 ans, Aurélie Brihmat, amputée de la jambe droite, réalise en ce moment le Tour de France à cheval des Centres de Rééducation avec un message : Tout est encore possible ! Elle était ce lundi au Centre de la Tour de Gassies à Bruges.

Bruges, France

Même amputée d'une jambe, tout reste possible ! C'est le message plein d'espoir d'une jeune femme de 32 ans, Aurélie Brimat, originaire du Sud Est et qui effectue en ce moment son tour de France à cheval des Centres de Rééducation. Elle était ce lundi au centre de La Tour de Gassies à Bruges près de Bordeaux, pour un échange de près de deux heures avec les patients et les soignants.

A la force du mental

Victime d'un chauffard qui l'a renversée avec son scooter alors qu'elle n'avait que 17 ans, Aurélie - qui en a aujourd'hui 32- vit depuis avec une prothèse à la place de la jambe droite. Si la jeune femme qui rêvait de devenir orthophoniste a dû revoir ses projets professionnels, elle n'a jamais voulu en revanche faire une croix sur sa passion pour l'équitation. Depuis le 31 mars dernier et jusqu'au 31 août, elle a donc décidé de se lancer dans ce grand défi solidaire et physique d'un tour de France des Centres de Rééducation, avec l'objectif de redonner de l'espoir aux patients de ces centres qui bien souvent quand ils y sont admis n'en ont plus beaucoup.

Dans chaque centre Aurélie utilise son cheval pour entamer le dialogue avec les patients -

La preuve par l'exemple

Un message d'espoir que les soignants de ces centres s'efforcent de véhiculer, mais qui ne passe pas toujours, reconnaît la directrice des soins du Centre de la Gassies, Virginie Massaut : "L'intérêt d'un témoignage comme celui d'Aurélie, c'est de leur montrer qu'ils peuvent continuer à avoir des rêves pour leur vie d'après. Cela rend nos discours concrets!".

Un discours fait de motivation, de paroles bienveillantes mais aussi de beaucoup d'empathie qui touche les patients du Centre. "Elle va nous redonner du courage pour nous accrocher, et continuer à y croire" assure l'une d'eux, Alice, amputée d'un bras à la suite d'une septicémie.

La force du message d'Aurélie: "Moi aussi j'ai été comme vous!" -

Un défi solidaire donc mais aussi physique pour la jeune femme, qui doit subir quotidiennement des soins de kiné pour pouvoir tenir. Dès son tour de France achevé, à la fin du mois d'août, elle aura à nouveau rendez vous avec son chirurgien pour subir trois opérations de la hanche et du dos.

Aurélie Brihmat au Centre de La Tour de Gassies à Bruges Copier

Pour suivre le tour de France d'Aurélie Brihmat : handidream.com