Bordeaux : la mairie poursuit la chasse au plastique à usage unique

Bordeaux, France

Objectif zéro plastique pour la mairie de Bordeaux. Un plan d'action en huit points présenté ce lundi par la majorité sera soumis au prochain conseil municipal mercredi 20 novembre. Le but : poursuivre la chasse au plastique à usage unique.

Il y a deux ans, la mairie avait annoncé bannir la vaisselle en plastique des cantines scolaires pour la remplacer par des assiettes et gobelets en verre. Depuis la rentrée 2019, les actions ont renforcées au syndicat intercommunal à vocation unique (Sivu) de Bordeaux-Mérignac. Les barquettes en plastique sont remplacées petit à petit par des barquettes en cellulose biodégradables, et une expérimentation est menée pour, d'ici trois ans, effectuer la cuisson sous vide des aliments uniquement dans des bacs en inox. Le Sivu livre 23 000 repas par jour aux écoles et aux pôles seniors notamment.

Fini les bouteilles en plastique à la mairie

Mais la nouveauté, c'est que la mairie s'attaque directement à ses services : elle promet de ne plus acheter de bouteilles, touillettes ou stylos en plastique pour ses équipes municipales. "Il n'y aura plus un seul marché public qui sera fait avec des achats d'objets plastique à usage unique, explique Nicolas Florian, le maire de Bordeaux. Il n'y aura plus la petite bouteille d'eau, on va trouver des compléments comme des carafes ou des bonbonnes à eau."

D'autre part, la majorité veut "conditionner les aides financières versées aux associations à un engagement dans une démarche zéro plastique", mais aussi favoriser l'organisation et l'accueil d’événements sportifs ou culturels prônant la réduction du plastique. Pour aider les organisateurs, l'idée serait, par exemple, d'installer plus de fontaines à eau en ville ou passer par le prêt de vaisselle réutilisable.

Un projet onéreux mais qui a long terme permettrait de réaliser des économies espère la mairie. Par exemple, passer à la barquette en cellulose représente un surcoût de 50 %, soit un budget annuel de 450 000€.