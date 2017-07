Bordeaux : la mort du boucher de Bègles, millionnaire à l'Euromillions devenu flambeur

Pascal Brun avait 47 ans. Il est décédé des suites d'une longue maladie. Son gain de 26 millions décroché en 2004 une semaine avant Noël avait bouleversé son existence.

Sa vie avait basculé le 17 décembre 2004, elle s'est achevée treize ans plus tard des suites d'une longue maladie. Pascal Brun est mort, à 47 ans, annonce ce vendredi le journal Sud Ouest. Avant de remporter ces 26 millions d'euros à l'Euromillions, ce qui constituait à l'époque l'un des plus gros gains pour une loterie en France, il menait une petite vie tranquille d'artisan boucher à Bègles, dans l'agglomération bordelaise.

3.000 euros par jour sans rien faire

Ce 17 décembre 2004, Pascal Brun devient immensément riche. Les seuls intérêts de sa fortune lui rapportent chaque jour 3.000 euros. Un changement que le boucher de Bègles ne va pas être capable de digérer. Il vend très vite son commerce et s'installe dans la plus grande suite du plus luxueux hôtel bordelais, le Burdigala. Pascal Brun mène la grande vie. Il invite ses nouveaux amis dans les plus grands restaurants ou dans sa villa du Pyla-sur-mer. Il voyage et fréquente les palaces européens. Il investit dans un night-club en Suisse où la bouteille de champagne est vendue plus de 1.000 euros pièce. Il roule en Ferrari, vite, souvent trop vite. En 2009, il est contrôlé en état d'ivresse, il tente de corrompre les policiers, 1.000 euros pour passer l'affaire son silence. Finalement il écope de trois mois de prison ferme. Pascal Brun ne maîtrise plus la situation. Il reçoit des propositions multiples et pas toujours bien intentionnées. C'est son histoire qui a finalement incité la FDJ à désormais protéger l'anonymat des vainqueurs de loteries et à améliorer leur accompagnement.