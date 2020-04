Bordeaux : la place des Quinconces transformée en drive fermier

Lancé en 2012 par la Chambre d'Agriculture de la Gironde, le drive fermier connaît, depuis le début du confinement, une explosion de sa fréquentation avec des commandes multipliées par 5! Une hausse à laquelle la plate forme d'une 50aine de producteurs girondins a pu faire face en matières premières, mais pas en logistique. En partenariat avec la mairie de Bordeaux, la place des Quinconces sera donc transformée, le temps du confinement en un 4ème lieu de retrait des commandes (avec les sites de Lormont, Eysines et de Bordeaux qui existent déjà, et qui continuent à fonctionner).

Une première en France

Ainsi dès ce vendredi après midi et afin de faire face à cette hausse importante des commandes, les producteurs investiront la place avec des containers dans lesquels seront stockées les commandes. Grâce à un fléchage mis en place par la mairie de Bordeaux, les consommateurs n'auront plus qu'à s'arrêter à tour de rôle au point de retrait mis en place, et leurs commandes leurs seront directement déposées dans le coffre, dans le respect total des mesures barrières et sans contact physique.

Ce point de retrait éphémère restera en place tous les vendredis après-midi pendant toute la durée du confinement.

Pour commander: rendez-vous sur le site drive-fermier.fr/33

Les commandes sont à passer le mercredi avant minuit et à retirer au créneau horaire de votre choix le vendredi suivant.