Bordeaux : la première cuvée Unesco de la citadelle de Blaye commercialisée

Le micro-vignoble du Clos de l'Echauguette classé Unesco et niché au coeur de la citadelle de Blaye, vient de donner naissance à son premier millésime. Elle est désormais à découvrir à la maison du Vin de Blaye.

737 bouteilles (correspondant aux 737 pieds de vignes) ont été produites en appellation Blaye Côtes de Bordeaux pour ce millésime 2015. Cette première cuvée sera proposée à la dégustation lors d'une soirée au sein du Clos de l'Echauguette, ce 2 août, et commercialisée ensuite à la maison du Vin de Blaye, exclusivement.

Labouré à cheval et vendangé à la main

C'est un vignoble de 15 ares qui surplombe l'estuaire de la Gironde, au sein de la citadelle de Blaye imaginé par Vauban au XVIIème siècle. Il n'est accessible qu'en franchissant un tunnel creusé sous le rempart de terre. Ce qui en fait un des vignobles les plus atypiques du Bordelais. La parcelle en 100% Merlot travaillée en bio a été labourée à cheval et vendangée à la main. "C'est un projet de longue date qui est ici concrétisé, l'union entre la richesse du patrimoine et le vignoble" raconte Mickaël Rouyer le directeur de Balaye Côtes de Bordeaux. "On en est très fier".

Mickaël Rouyer directeur de l'appellation Blaye Côtes de Bordeaux Copier

Implanté en 1968, la première récolte eu lieu en 1997. Vingt ans plus tard, le Syndicat des Côtes de Blaye a décidé de le commercialiser pour la première fois.

Des bouteilles pour l'Elysée et le Vatican

Certaines bouteilles ont été mise en Magnum et partiront à l'Elysée à Matignon et au Vatican mais "ce ne sera pas un vin d'élite" assure Franck Jullion le président de l'appellation Blaye Côtes de Bordeaux. Il s'agit de "faire découvrir ce patrimoine".

Franck Jullion président de l'appellation Blaye Côtes de Bordeaux Copier

737 bouteilles du Clos de l'Echauguette sont mises en vente - Côtes de Bordeaux

La parcelle de 15 ares du Clos de l'Echauguette sera accessible au public à partir de 2018.