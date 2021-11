Bordeaux : la quête difficile des personnes handicapées pour trouver un emploi

Dans les allées du forum, Patrick, bientôt 50 ans, observe les stands des recruteurs. Il s'avance, cv en main pour transmettre sa candidature, sans grand espoir de trouver un poste.

Cela fait depuis 2014 qu'il est en fauteuil roulant à la suite d'une longue maladie et qu'il cherche du travail. Avant cette date, il était commercial à Rungis, travaillait beaucoup et gagnait près de 5000 € par mois. Aujourd'hui, il vit avec un peu plus de 900 € qui correspondent à l'allocation pour les adultes handicapées.

Alors il cherche désespérément un recruteur dans n'importe quelle filière, n'importe quelle poste. Il se heurte toujours à des refus accusant son fauteuil d'en être la cause.

Pourtant il ne manque pas de motivation. Il a déjà décroché des entretiens. L'un des derniers c'était pour travailler au sein d'une grande enseigne. Après un entretien en visioconférence durant le premier confinement, tout semblait acquis pour Patrick.

Finalement, il n'aura jamais travaillé pour cette chaîne de magasins, les recruteurs n'avaient pas perçu le fauteuil roulant dans l'œil de la caméra. Patrick recevra finalement un refus, sous prétexte que l'entreprise recherchait un employé polyvalent.

Cette expérience, il en fait un exemple pour illustrer parfaitement sa situation. Oui, les entreprises embauchent des personnes en situation de handicap mais tout dépend de la nature du handicap. "Il vaut mieux avoir un doigt coupé plutôt qu'un fauteuil roulant" dit-il.

En Gironde tout est au vert pour l'emploi des personnes handicapées.

Forum pour l'emploi des personnes en situation de handicap à Bordeaux © Radio France - Erwan Chassin

Pourtant des emplois il y en a expliqué l'Agfiph, l'Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées. Selon elle, en Nouvelle-Aquitaine les entreprises sont très demandeuses, la Gironde comme fer de lance des départements qui ont le plus de possibilités de recrutement car très nombreuses.

L'association incite ces personnes, 12 000 rien qu'en Gironde, à pousser la porte des entreprises. Toujours selon l'Agfiph rien que sur l'année 2021, 1700 travailleurs handicapés ont trouvé un travail.

Tous les voyants semblent être au vert pour l'embauche des personnes handicapées dans le département même si l'Agfiph régionale constate encore des discriminations dues aux handicaps qui ne semblent pas tous égaux aux yeux des recruteurs. C'est un axe d'amélioration important explique Antoine Malézieux le délégué régionale de l'association.

Selon lui, les secteurs les plus susceptibles d'embaucher des personnes en situation de handicap sont ceux du numérique, de la restauration, du transport et de la logistique, du nettoyage et de l'aide au particulier à domicile.

Antoine Malézieux pousse les personnes en situation de handicap à franchir les portes des entreprises et d'avoir confiance en leurs acquis.