Bordeaux : la rue de la Rousselle rouvrira ce vendredi 8 juillet

Les travaux avaient été retardés en raison de l'épisode de canicule de la mi-juin. Finalement, la réouverture de la rue de la Rousselle à Bordeaux, fermée depuis un an après l'effondrement de deux immeubles, sera effective ce vendredi. Certains riverains pourront rentrer chez eux.

Un peu plus d'un an après l'effondrement de deux immeubles dans la nuit du 20 au 21 juin 2021, la rue de la Rousselle va enfin pouvoir rouvrir. L'information est donnée ce lundi matin par la mairie de Bordeaux. La dernière phase des travaux de sécurisation va s'achever ce mardi 5 juillet. Les artisans vont ensuite pouvoir intervenir sur les immeubles sécurisés, notamment pour la remise en état des portes d'entrée. La rue sera réouverte vendredi, les barrières enlevées, et de nouveaux arrêtés affichés par la mairie de Bordeaux. La rue restera gardiennée jusqu'au 13 juillet afin de laisser un peu de marge d'intervention aux artisans.

Retour d'une partie des habitants

Surtout, les premiers habitants vont pouvoir réintégrer leur logement. Ceux qui résident dans les immeubles n°22, 26, 28, 30, 15 et 25. En revanche, les habitants des immeubles 17 et 23, au plus proche de la "dent creuse", des immeubles effondrés, ne sont pas concernés par ce retour.

Circulation rétablie mais modifiée

A compter de vendredi (8 juillet), la circulation ainsi que l’accès aux garages sont également rétablis impasse Fauré et rue de la Porte St Jean. La rue de la Rousselle est mise en impasse dans sa portion entre le 1 et le 15, le sens de circulation rue de la Rousselle entre l’impasse Fauré et le cours Victor Hugo est maintenu vers le cours Victor Hugo.