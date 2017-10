Bordeaux : lancement de la campagne d'Octobre Rose pour le dépistage du cancer du sein

Le cancer du sein concerne 1 femme sur 8 en France. Et pourtant on estime que seulement la moitié des femmes de 50 à 74 ans se font dépister. Et le cancer du sein concerne aussi les femmes de moins de 40 ans. Une association vient de se créer à Bordeaux pour en parler.

C'est la 24ème édition d'Octobre Rose. Un mois pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein qui concerne aujourd'hui 1 femme sur 8. Un ratio qui devrait grimper à 1 sur 7 d'ici 20 ans. Cette maladie se développe dans les trois quarts des cas chez des femmes de plus de 50 ans. Et il reste la principale cause de mortalité chez la femme entre 35 et 65 ans. Grâce à la mobilisation nationale, la mortalité décroit de 1,3% en moyenne par an. Mais il reste encore beaucoup à faire. On estime qu'une femme sur deux entre 50 et 74 ans (fourchette d'âge où un suivi est fortement conseillé) ne s'est jamais fait dépister.

Concernées à tous les âges

Ce 1er octobre à Bordeaux, les associations sont donc venues faire de la prévention sur le sujet, associant les commerçants du marché Quai des Chartrons. L'occasion aussi de parler du cancer du sein chez les jeunes femmes. Ainsi l'association Jeune & Rose a été lancé il y a 4 mois sur Bordeaux par deux femmes, Christelle et Mélanie, qui ont été touchées par la maladie à moins de 40 ans. "J'ai dû me battre pour faire reconnaître ma maladie. Pendant mon allaitement, j'ai senti un boule. J'ai vu plusieurs médecins mais on ne me croyait pas car je n'entrais pas dans les statistiques" confie Christelle. 7% des femmes touchées ont moins de 40 ans, alors que ce chiffre était de 5,6% en 2002.

Les commerçants du marché sur les quais des Chartrons ont joué le jeu © Radio France - Thomas Biet

Retrouver le programme complet d'Octobre Rose en Gironde.