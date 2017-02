Bordeaux : le centre ville privé d'Internet en raison d'une panne causée par des travaux

La panne a débuté mardi après-midi et la situation reste inchangée ce mercredi. De nombreux usagers des différents opérateurs se plaignent de ne plus pouvoir surfer sur le web dans le centre ville de Bordeaux. Le réseau fibre aurait été touché lors de travaux.

C'est dans ces moments là que l'on prend conscience de l'importance d'Internet dans notre vie quotidienne. Depuis hier après-midi mardi, le centre ville de Bordeaux est touché par une panne de réseau. Nombreux sont les usagers à avoir réagi sur les réseaux sociaux (grâce à leur mobile !). Et les explications fournies par les opérateurs ne sont pas très précises. Free, par exemple, donne peu d'informations sur cette panne mais indique tout de même que la "réparation risque d'être longue". A priori, une panne aurait touché le réseau fibre et des installations au niveau de la rue Judaïque près du quartier Mériadeck. Les clients d'une bonne partie du centre ville sont depuis privés d'accès à Internet et parfois de téléphone. Cela cause de vraies difficultés aux professionnels comme les restaurateurs.

@Pelloch Bjr , en effet nous avons une panne générale sur Bordeaux,aucun délai ne nous a été communiqué. On fait le maximum 😉 Sophie — Bouygues Telecom (@bouyguestelecom) February 8, 2017

Après plusieurs heures de panne, les clients commencent à s'impatienter.

@freebox Plus de connexion internet à Bordeaux. Aucune réponse du SAV. Pouvez-vous nous donner des informations sur l'état de la panne ?! — Yvain (@Yvainnn) February 8, 2017

Les professionnels sont bien sûr très impactés, notamment les restaurants dont les réservations sont menacées par cette panne.