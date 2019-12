Bordeaux : le chantier du pont Simone-Veil reprendra au printemps

Les travaux du pont Simone-Veil devraient reprendre au printemps 2020 annonce Bordeaux Métropole. La justice a finalement validé en appel ce lundi l'accord entre la collectivité et le groupement d'entreprises de construction du pont.

Bordeaux, France

Bordeaux Métropole annonce que les travaux du pont Simone-Veil pourront reprendre au printemps prochain. La cour administrative d'appel a annulé ce lundi 30 décembre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux. Rendu en juillet dernier, il considérait que l'accord passé entre la collectivité et les entreprises de construction du pont, dont Fayat, était déséquilibré, au détriment du contribuable.

Un long feuilleton

Le chantier a déjà été deux fois à l'arrêt, premièrement en juin 2018 : le groupement d'entreprises Razel-Bec, filiale du groupe Fayat et Bordeaux Métropole ne sont pas d'accord sur le coût des travaux. Fayat demande une rallonge de 18 millions d'€ pour renforcer les batardeaux sur un budget initial de 70 millions d'€.

En mars 2019, un accord portant sur une résiliation partielle du contrat actuel est trouvé. Le surcoût est évalué à 1 million d'euros. Mais nouveau blocage : le tribunal administratif le juge déséquilibré, avec des surcoûts au détriment du contribuable et refuse de l'homologuer.

Quelques mois plus tard et plus tôt que prévu, la cour administrative d'appel a finalement validé cet accord. Dès le printemps 2020, Fayat terminera les abords du pont, puis un groupement d'entreprises construira la structure, un appel d'offre est toujours en cours, lancé par la métropole. Si aucun nouvel obstacle n'empêche la suite des opérations, le pont Simone-Veil devrait être terminé en 2024 indique Bordeaux Métropole, avec quatre ans de retard