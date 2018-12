Bordeaux : le château Smith Haut Lafitte reçoit le prix "International Best of Wine Tourism 2019"

Martillac, France

Ce lundi la propriété grand cru classé en Pessac-Léognan a officiellement reçu le prix "International Best Of Wine Tourism Award 2019". Un prix décerné à Adélaide le 8 novembre dernier.

Ce trophée récompense la qualité et l’intérêt du site bordelais pour les amateurs d’œnotourisme. Trois semaines plus tôt Smith Haut Lafitte avait déjà reçu un "Best of d'or" à Bordeaux dans la catégorie "Art et Culture".

Passion intacte de Florence Cathiard de @ChateauSHL , pionnière de l’oenotourisme à Bordeaux qui va recevoir officiellement par @jfaurens Président de @WineCapitals son Best Of Wine Tourism International en présence du Club Best Of. #BOWT2019#clubbestofbordeauxpic.twitter.com/auvbh258Zl — Best Of Wine Tourism (@BestOf_Bordeaux) December 3, 2018

Dès le début on a décidé que l'on ne vivrait pas dans une tour d'ivoire. Notre force aujourd'hui ce sont les gens qui viennent nous voir. — Florence Cathiard, propriétaire

Depuis plus de 25 ans le prestigieux château a accueilli des centaines de milliers de visiteurs. Dernièrement il a ouvert "La Forêt des 5 Sens" : un parcours en pleine nature parsemé d'oeuvres d'art.