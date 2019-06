Bordeaux : le face à face entre pro et anti PMA

Bordeaux, France

En cette veille de la fête des pères, l'association de jeunes "Trace ta route", avec le soutien de La Manif pour Tous et les Associations familiales catholiques, a organisé une course intitulée #BougePourTonPère. Une petite dizaine d'hommes ont couru. Ils sont partis du square Georges Mandel, à Bordeaux, pour rejoindrela place des Quinconces où ils étaient une cinquantaine à s'être rassemblés à l'arrivée de la course.

Une dizaine d'hommes ont participé à la course au départ du square Georges Mandel, à Bordeaux. © Radio France - Louise Buyens

Le parcours emprunté par les coureurs formait le mot "papa". Une initiative qui "pouvait sembler mignonne mais derrière cette pseudo célébration se cache le combat nauséabond contre l'accès à la PMA pour toutes les femmes", dénonce dans un communiqué un collectif d'associations qui défendent le droit d'étendre la procréation médicalement assistée à toutes les femmes et non plus qu'aux seuls couples stériles.

Dans la rue Georges Mandel, en face du square du même nom où les coureurs se sont donnés rendez-vous, plusieurs tags couvraient les murs.

Un tag dans la rue Georges Mandel, à Bordeaux. © Radio France - Louise Buyens

Contre-manifestation des pro-PMA

Sur la place des Quinconces, à l'appel de l'association Le Girofard, du Planning familial et d'APGL (Association des parents et futurs parents gays et lesbiens), environ 100 jeunes militants ont organisé une contre-manifestation.

Des militantes avec des pancartes pro-PMA pour toutes sur la place des Quinconces à Bordeaux. © Radio France - Louise Buyens

Ils scandaient leurs slogans de manière à couvrir la voix des organisateurs de la course. "_On est là pour montrer qu'_on ne peut pas juste descendre dans la rue pour refuser des droits aux autres. En 2013, c'est exactement ce qu'ils ont fait avec la question du mariage pour tous", explique Marie Erramouspe, présidente de l'association Le Girofard.

Entre les deux groupes, des policiers étaient présents. Il n'y a pas eu de débordements, la manifestation s'est déroulée dans le calme.

Le slogan d'une militante qui défend l'extension de la PMA à toutes les femmes. © Radio France - Louise Buyens

"Un père est irremplaçable"

Cette course est organisée alors qu'Edouard Philippe a annoncé, ce mercredi, l'examen au Parlement en septembre prochain de l'extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules.

La Manif pour Tous, qui soutient le mouvement, rappelle dans un communiqué : "Alors que certains font pression pour la légalisation de la procréation médicalement assistée (PMA) pour les femmes seules et les couples de femmes, « Trace ta route » intervient pour rappeler qu’un père est irremplaçable et que tous les enfants, qu’ils soient nés par PMA ou non, ont le droit d’avoir un père et une mère".

Une opposition à ce projet de loi qui intervient également la veille de la marche des fiertés qui aura lieu à Bordeaux ce dimanche après-midi.