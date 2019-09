Bordeaux : Le jour où Jacques Chirac a mangé à La Tupina

Bordeaux, France

Il avait la réputation d’être un bon vivant. Ou, comme dirait Jean-Pierre Xiradakis, « quelqu’un qui se tenait bien à table ». A sa table justement, le patron de la Tupina avait reçu Jacques Chirac. C’était le 7 novembre 1996, à l’occasion d’un sommet franco-britannique. Alain Juppé avait pour habitude d’emmener ses invités dans ce restaurant traditionnel de la rue du Porte de la monnaie, située dans le quartier Saint-Michel. Ce jour-là, le maire de Bordeaux, alors Premier ministre, avait donc convié son homologue britannique, John Major, et le président de la République, à goûter la cuisine du Sud-Ouest.

Tricandilles et bière blanche

« Vous savez, dans la vie d’un restaurateur, quand il y a un président de la République qui vient ... », commence Jean-Pierre Xiradakis. Visiblement honoré, il se rappelle de ce jour comme si c’était hier. « Il a mangé avec gourmandise la tricandille, l’agneau de Pauillac, la sanquette … Il a goûté tous les plats traditionnels qu’on fait ici ».

Puis une savante anecdote lui revient en mémoire. « Il a mangé les tricandilles à même la poêle ! On était en train de les faire cuire et il a mis les doigts dedans. C’était formidable de la part d’un président de la République », s’esclaffe-t-il. D’autant que la garde rapprochée s’est empressée de demander une serviette pour essuyer les doigts du chef de l’Etat.

C'était un personnage d’Etat éminemment sympathique, drôle, et gastronome

Autre histoire, aussi savoureuse : Jean-Pierre Xiradakis tenait à servir au président une bière blanche à 3,5 degrès. Alain Juppé lui dit : « Mais je lui parle des vins de Bordeaux depuis qu'il est là, et vous, vous lui servez de la bière ». Alors, le restaurateur lui répond : « Dans la vie d’un homme, faire plaisir à un Président de la République, ça n’a pas de prix ». Et là, Jacques Chirac lui donne une tape dans le dos, et lui lance un : « T’as raison ! ». D’ailleurs, celui-ci a tellement apprécié la bière en question qu’il a demandé au patron de La Tupina de lui décoller l’étiquette de la bouteille. « Je vais en commander pour l’Elysée », lui aurait précisé le chef de l'Etat.

Hommage

En 2009, Jacques Chirac a de nouveau déjeuné à La Tupina avec Alain Juppé. Il était à Bordeaux pour dédicacer le premier tome de ses mémoires. « Il était déjà affaibli, remarque Jean-Pierre Xiradakis. Mais comme on va tous l'être finalement ».

A l’évocation du décès de l'ancien président, le restaurateur confie sa tristesse. Il retient ces « jolis souvenirs », et salue « un personnage d’Etat éminemment sympathique, drôle, et gastronome ».