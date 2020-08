Bordeaux : le masque obligatoire dès lundi des Chartrons à la gare Saint-Jean

Le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic, détaille ce vendredi matin le nouveau périmètre concerné par le port du masque obligatoire. Il s'étend de la gare Saint-Jean aux Chartrons et à la place Gambetta.

Le masque n'était jusqu'ici obligatoire que rue Sainte-Catherine et rue Porte-Dijeaux à Bordeaux

Le port du masque obligatoire n'était jusqu'ici en vigueur que dans les rues Sainte-Catherine et Porte-Dijeaux à Bordeaux. Avec le placement de la Gironde en zone rouge, en "vulnérabilité élevée" face au virus, la municipalité étend la mesure. Le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic, détaille ce vendredi matin, le nouveau périmètre concerné dès lundi 31 août. Il s'étend de la gare Saint-Jean aux Chartrons et à la place Gambetta, en incluant les quais Louis XVIII, de la Monnaie, des Salinières, Sainte-Croix et Richelieu. La mesure ne concerne ni les joggeurs, ni les cyclistes.

Le taux d'incidence du coronavirus à Bordeaux est désormais de 111 cas positifs pour 100 000 habitants, bien au-dessus du taux girondin, qui approche des 52 cas pour 100 000 habitants. Ce taux a été multiplié par 10 en quatre semaines.