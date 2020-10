Bordeaux : le parking des Salinières, flambant neuf, devrait rouvrir le 19 octobre

Après plus d'une année de travaux, le parking des Salinières, ravagé par un incendie le 18 mai 2019, va rouvrir. L'ouvrage, visité en avant-première par les élus et la presse, a été entièrement rénové.

La peinture est brillante, les grillages sont neufs, les panneaux viennent d'être posés. Le parking des Salinières, quartier Saint-Michel à Bordeaux, semble neuf et ne porte plus les stigmates de l'incendie du 18 mai 2019, qui avait ravagé l'ouvrage et plus de 350 véhicules stationnés à l'intérieur. Mardi 6 octobre, c'est à une visite en avant-première que Bordeaux Métropole et l'exploitant Urbis Park -filiale de Transdev- ont conviés les élus et la presse. La réouverture est prévue pour le 19 octobre, sous réserve d'approbation de la commission de sécurité.

Nous avons mis un système qui permet de vaporiser de l'eau dès qu'il y a une détection incendie.

Les travaux ont duré plus d'un an. L'incendie, spectaculaire, avait fragilisé les cinq niveaux de la structure alors que le tram C passe juste au-dessus. Il a d'abord fallu consolider l'ouvrage pour permettre à nouveau le passage du tram. Puis les travaux pour reconstruire le parking ont commencé. Une reconstruction pas exactement à l'identique, explique Frédéric Heulin, directeur technique national de Transdev Park. "Nous avons mis un système de 'sprinklage' qui permet de vaporiser de l'eau dès qu'il y a une détection incendie. Ce sont près de 1300 têtes de sprinklage qui ont été mises dans le parking (...) il est aussi solide qu'avant et plus sécurisé, puisque nous avons aussi mis près de 90 caméras." L'exploitant ne tient pas à revivre ce 18 mai 2019 et les mois compliqués qui ont suivi.

La facture pour les travaux s'élève plus de 10 millions d'euros, pris en charge par les assurances de l'exploitant. Bordeaux Métropole et la mairie bordelaise ont aussi suivi de près le chantier. "La Ville a été extrêmement pénalisée par cette absence de stationnement pendant ces longs mois, et encore, je trouve que ça a été relativement vite !" remarque Pierre Hurmic, maire de Bordeaux. "Au niveau sécurité, ce qui nous est présenté a l'air d'être tout à fait performant. Les automobilistes bordelais vont pouvoir profiter rapidement, à nouveau, de cette infrastructure."

Où en est la procédure judiciaire ?

La vidéo-surveillance avait permis d'identifier quatre suspects qui, un mois environ après l'incendie, avaient reconnu les faits. Après avoir participé à une manifestation de gilets jaunes, ces jeunes marginaux ont expliqué avoir fumé un joint au niveau -3 du parking. L'un d'entre eux avait ensuite mis le feu à un véhicule abandonné. En attente de leur procès, trois des jeunes marginaux sont en détention. La quatrième, mineure au moment des faits, a été placée sous contrôle judiciaire.