Bordeaux : le "Petit mousse" reprend du service au Jardin public

La réplique de l'un des bateaux les plus emblématiques de la ville a été officiellement inaugurée, ce lundi. Il permettra à ses passagers de faire le tour des îles du Jardin public.

Il a marqué des générations de Bordelais. Le "Petit mousse" reprend du service. Ou plutôt, le "Va Petit mousse". C'est le nom du successeur de ce mythique bateau. Après avoir été mis à l'eau au Jardin public, il a été officiellement inauguré par deux maires de Bordeaux. L'actuel et l'ancien. Pierre Hurmic et Alain Juppé.

Comme l'a rappelé ce dernier, le "Petit mousse" a pris sa retraite, après 117 ans de bons et loyaux services, en 2010. La rouille et l'usure ont eu raison de cette rolls d'eau douce. Une rolls d'eau douce qui avait transporté près de 5 millions de personnes depuis 1893 et parcouru l'équivalent de trois fois le tour de la terre en longeant les îles du Jardin public. Son successeur est donc mis au défi de faire aussi bien.

Cette embarcation est aussi propulsée par un moteur électrique. Vitesse de pointe : trois nœuds. Nombre de passagers à bord : 12, en attendant d'avoir l'homologation pour 22. C'est moitié moins que ce qu'était capable de transporter en son temps le "Petit Mousse".

Celui-ci devrait d'ailleurs faire son entrée au musée Mer-Marine en septembre prochain.