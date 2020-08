Bordeaux : le port du masque obligatoire dès samedi rue Sainte-Catherine et rue Porte-Dijeaux

Les différents indicateurs de la progression du coronavirus se dégradent légèrement en Gironde, et notamment sur Bordeaux et la métropole. Le maire de Bordeaux décide donc de rendre obligatoire dès ce samedi, le port du masque dans deux rues commerçantes : rue Sainte-Catherine et rue Porte-Dijeaux.