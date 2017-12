Bordeaux : le premier logement social de France raccordé en autoconsommation électrique collective

Gironde Habitat vient de mettre en service la première installation d'autoconsommation collective de France. Les 60 logements de la résidence "Les Souffleurs" profitent de l'énergie produite par des panneaux photovoltaïques.

C'est une opération rendue possible par la loi du 24 février 2017. Les panneaux photovoltaïques installés sur le toit permettent d'alimenter, pour l'instant en partie, les 60 foyers. C'est le premier habitat social de France a être ainsi équipé et raccordé. Gironde Habitat, le bailleur social, explique que ce système permettra à terme, de produire 30 à 40 % des besoins de la résidence et de réaliser ainsi des économies sur les factures des locataires.

C'est une réponse très concrète au problème de la précarité énergétique de nos clients - Martine Jardiné, présidente de Gironde Habitat

Le principe devrait vite se généraliser. Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, prévoit une hausse de 150 % de l’autoconsommation sur l’année 2017. Un système qui permet aux Français de produire et consommer leur propre électricité.

C’est un changement permis depuis la loi de transition énergétique : les collectivités, les entreprises et les particuliers sont désormais autorisés à "autoconsommer". En clair : utiliser directement l'électricité qu'on fabrique chez soi via, par exemple, des panneaux photovoltaïques.

Selon Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, le nombre d’autoconsommateurs devrait passer de 8 000 en janvier à 20 000 d’ici la fin du mois décembre, soit une hausse de 150% en un an. Et aujourd’hui la moitié des nouveaux raccordements à l’énergie solaire concerne des autoconsommateurs.