Le premier Surf Park urbain de France verra le jour à Bordeaux

Le premier Surf Park urbain de France verra le jour, d'ici quelques années, à Bordeaux. Les cinq associés à l'origine du projet ont dévoilé, le 23 juin dernier, sa future implantation. Ce sera au nord de la ville, près du Parc des expositions.

Faire du surf en pleine ville, ce sera bientôt possible à Bordeaux. Le premier Surf Park urbain de France devrait voir le jour, d'ici quelques années au nord de la ville, près du Lac.

Un Surf Park situé à Bordeaux-Lac

Le Surf Park devrait se construire sur le même terrain que la future piscine de Bruges, sur huit hectares situés dans la continuité ouest du Parc des expositions. Les deux projets cohabiteraient ensemble. Mais l'un serait public, financé par la métropole. L'autre privé, imaginé depuis quelques années déjà, par cinq jeunes associés bordelais, fans de la planche. "A nous cinq, on doit cumuler plus de cent ans de surf", avoue en souriant Lilian Labit, le président d'INSPIRAL DEVELOPPEMENT, la société qui porte ce projet. "L' idée c'est de surfer et de faire découvrir le surf, à tous les niveaux", explique-t-il.

Lilian Labit, (deuxième à gauche) et ses associés, sont à l'origine du projet de Surf Park qui verra le jour d'ici 2021, à Bordeaux. © Radio France - Hajera Mohammad

Pour amener les vagues de l'océan en pleine ville, les créateurs auront recours à la nouvelle technologie. Elle permettra de créer des rouleaux de vagues dans les deux bassins (l'un de 300 mètres de long sur 100 mètres de large, l'autre plus petit), toutes les 8 à 18 secondes. Parfois il faudra attendre une minute, deux minutes, voire plus. Bref, comme à la mer, sauf que là, pas besoin de prendre la voiture pour aller surfer à Lacanau. "On pourra passer entre midi et deux, pendant la pause repas", affirme Pierre-Antoine Compain, l'un des architectes.

Un projet à 17 millions d'euros

Le bassin sera ouvert à tous, des initiations seront proposées aux débutants et aux écoliers. Les professionnels, eux, pourront venir s'entraîner. Sur place, un espace bien-être et un lieu de restauration seront également construits. Mais ce Surf Park ne devrait pas voir le jour avant 2021, le temps de peaufiner les plans et surtout de trouver les financements nécessaires. Le coût du projet s'élève à 17 millions d'euros. En attendant de voir ce Surf Park sortir de terre, des maquettes et photos sont exposée à l'Institut de Design et d'Aménagement d'Espaces de Bordeaux. Des plans imaginés justement par les élèves de l'IDAE.

Ci-dessous, la vue du futur pôle Bien-Etre du Surf Park de Bordeaux :

Vue de l'espace bien être du futur Surf Park de Bordeaux - Institut de Design et d'Aménagement d'Espace (IDAE)

Ici, l'espace restauration du futur Surf Park :

Vue du pôle restauration du futur Surf Park de Bordeaux - Institut de Design et d'Aménagement d'Espace (IDAE)

Les créateurs du projet promettent un accès facile au Surf Park, via les transports en commun :

Vue de l'entrée du futur Surf Park de Bordeaux - Institut de Design et d'Aménagement d'Espace (IDAE)

Les Surf Park urbains existent déjà à l'étranger, exemple à Dubaï, dans cette vidéo :