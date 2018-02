Chaque année, 35 tonnes de mégots de cigarette sont ramassés dans les rues de Bordeaux. Pour les rendre plus propres, la mairie a mis en place ce vendredi plusieurs dizaines de cendriers sur la rive droite. L'expérimentation va durer six mois, avec un objectif, atteindre les zéro mégot.

Bordeaux, France

"La place Stalingrad, en général, on descend d'un bus, on attend un tram, et on s'allume une clope". Le maire adjoint du quartier de La Bastide à Bordeaux, Jérôme Siri est formel. La Bastide est un bon terrain d'expérimentation pour cette expérience. Et pour cela, la mairie a décidé de déployer une cinquantaine de cendriers aux endroits sensibles de la rive droite, notamment les arrêts de tram. Imaginés tout en longueur, et de couleur orange, pour rappeler la forme d'une cigarette, ils doivent inciter les fumeurs à ne plus polluer.

Aux commandes de ce dispositif, l'association bordelaise EcoMégot. "Le but, c'est que les cendriers se fondent dans l'espace public, mais qu'ils soient homogènes, pour que les fumeurs puissent les repérer", explique Matthieu Fosse, chargé de mission chez EcoMégot.

Depuis octobre, les patrouilles de collectes de mégots, dans les 90 cendriers déjà installés à Bordeaux ont permis de collecter 85 kilos de mégots, soit 425 000 en 17 semaines. Pour l'association, l'objectif est à la fois écologique, mais aussi économique, puisqu'il permet de faire travailler une dizaine de personnes sur des chantiers d'insertion.

Quand le tram arrive, et qu'on a pas fini la cigarette...

Côté fumeurs, si tout le monde est d'accord pour dire que jeter ses mégots par terre n'est pas la bonne solution, beaucoup confessent le faire de temps en temps. "Quand le tram arrive, et qu'on a pas fini la cigarette, ça arrive oui", explique Guillaume. Assise en terrasse, en train d'en "griller une", Emma elle a arrêté cette mauvaise pratique : "Je me suis de plus en plus engagée en écologie, donc j'essaie de le mettre dans des cendriers. Et puis il y a des solutions, comme les cendriers portables..."

Mais que tous les fumeurs se rassurent : s'ils ne recyclent pas leurs mégots, pas de risque de sanction. Contrairement à Paris, Biarritz ou d'autres villes de France, où jeter son mégot par terre est passible de 68 euros d'amende.