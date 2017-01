Bordeaux : le skatepark de Darwin restera ouvert au moins jusqu'en 2020

Lors du conseil municipal de Bordeaux ce lundi Alain Juppé est revenu sur le dossier Darwin. Le maire réaffirme son souhait de voir l'espace alternatif de la rive droite se développer au côté du projet immobilier Bastide-Niel. Il a aussi rassuré les amateurs de skate ...

France Bleu Gironde : L'espace Darwin est-il menacé ?

Alain Juppé : J'aime Darwin. La mairie les a aidé. Ils le savent bien. Je souhaite qu'ils continuent à se développer mais ils doivent respecter les règles du jeu. D'abord sur la sécurité parce que ce n'est pas négociable. Je ne tiens pas à me retrouver un jour devant un tribunal si jamais il y a un accident. Et donc je le répète, il faut une déclaration préalable avant d'organiser des manifestations de plusieurs milliers de personnes et se conformer aux demandes de la commission de sécurité.

Quid de la vente des terrains ?

En ce qui concerne les emprises, ils sont propriétaires d'une partie du terrain, très bien. La CUB (Communauté Urbaine de Bordeaux), à l'époque, a vendu ses terrains. Quand les permis de construire sur les magasins généraux sud seront signés ils en seront également propriétaires. En revanche il y a d'autres terrains qui ont été mis à disposition de manière temporaire en attendant que les premiers bâtiment de la ZAC Bastide-Niel soient construits et on arrive à cette date là. Une concertation est en cours et on avance.

Les amateurs de skate on peur de perdre leur terrain de jeu !

Cette grande halle va pouvoir continuer à être utilisée. Nous allons renouveler l'autorisation temporaire au moins jusqu'en 2020 pour un loyer symbolique (15 euros par an). Pour le reste, on est en train de trouver des solutions pour la dizaine d'associations qui occupent aujourd'hui les terrains en AOT.