Bordeaux : le squat de l'alouette à Pessac évacué ce jeudi matin

L'ancienne maison de retraite de l'alouette à Pessac occupée par des familles de migrants a été évacuée ce jeudi matin par la police. Cette décision avait été ordonnée par le tribunal administratif à la demande du CHU de Bordeaux propriétaire des lieux.

A 9 heures ce jeudi matin les policiers et des CRS sont venus procéder à l'évacuation de l'ancienne maison de retraite désaffectée l'Alouette à Pessac. Elle était occupée depuis la semaine dernière par des familles de migrants venues d'Albanie, du Kosovo, d'Arménie et du Liban n'ayant pas de solutions d'hébergement sur la métropole de Bordeaux. Mais le tribunal administratif avait ordonné vendredi dernier l'évacuation du site appartenant au CHU de Bordeaux en raison de son insalubrité; un arrêté qui était effectif à partir de lundi matin.

23 migrants se trouvaient à l'intérieur du bâtiment quand les forces de l'ordre sont intervenues. Parmi eux plusieurs enfants en bas âge. Des militants associatifs et syndicaux, prévenus par les réseaux sociaux, se sont mobilisés sur place pour tenter d'empêcher l''évacuation, mais en vain. La plupart des familles ont été relogées chez des habitants à Pessac et des alentours. Une d'elles seulement a trouvé un hébergement dans un hôtel par l'intermédiaire de la préfecture de la Gironde. Mais le collectif de soutien aux familles proteste vigoureusement et, dans un communiqué, "dénonce une politique d'intimidation violente et inhumaine"