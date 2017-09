Bordeaux : la bataille contre les assiettes en plastique à la cantine continue

Le collectif "Cantines sans plastique" de Bordeaux n'est pas convaincu par les analyses menées sur les assiettes en plastique. Commandées par Alain Juppé, elles démontrent que leur usage ne porterait pas atteinte à la santé des écoliers. Résultats loin d'être "rigoureux" pour le collectif.

"Les résultats et les conclusions sont loin d'être rigoureux. On veut en débattre avec la mairie", affirme Anne-Sophie Moussa du collectif "Cantines sans plastique" de Bordeaux. La mairie a rendu publiques ce vendredi les analyses complémentaires portant sur différents échantillons d'assiettes en polyester. Elles sont utilisées dans les restaurants scolaires de la ville. Depuis plusieurs mois, de nombreux parents ont exprimé leurs inquiétudes sur leur usage après le scandale du Bisphénol A, notamment sur la présence de perturbateurs endocriniens. Les résultats de la mairie démontrent que malgré les altérations dues à l'usage, il n'y a pas atteinte à la santé des écoliers.

Pour le collectif les analyses ne sont pas assez poussées. "Au niveau des analyses chimiques il y a des choses qui n'ont pas été testées. Nous avions discuté du protocole avec la mairie, mais on ne nous a jamais communiqué le protocole final...donc on n'a pas pu le valider."

"Au niveau des analyses biologiques ce ne sont que des résultats préliminaires et nous attendons les résultats définitifs. Les tests se font en trois étapes et là on a les résultats que de la première. On ne peut rien conclure pour l'instant." — Anne-Sophie Moussa, Collectif Cantines sans plastique.