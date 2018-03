Les moniteurs d'auto-école vont manifester ce lundi dans et autour de Bordeaux. Dans leur viseur, les délais d'enregistrement des candidats, ainsi que les dates du permis de conduire, de plus en plus difficiles à obtenir. Plusieurs auto-écoles craignent de devoir mettre la clé sous la porte.

Bordeaux, France

Comme il y a un, an les auto-écoles vont de nouveau klaxonner dans les rues de Bordeaux. Le cortège doit s'élancer à 7h30 ce lundi, du centre routier de Bordeaux-Lac. Il se mouvra sur les quais de la rive gauche, via la rue Lucien-Faure avant de passer par la rocade, jusqu'à Mérignac, et de revenir dans le centre-ville de Bordeaux. Le signe que la situation est compliquée. Puisque dans les manifestations précédentes, les moniteurs se "contentaient" de bloquer les boulevards, sans perturber le trafic sur la rocade.

Et leurs griefs n'ont que peu changé. En premier lieu, ce sont bien sûr les délais avant de pouvoir repasser le permis, qui sont aujourd'hui environ de trois à quatre mois . "Il faudrait 3 000 places en Gironde par mois pour que les délais soient raisonnables. En février, on était à 2 500", dit Sandra Carrasco, déléguée départementale de l'Unic, le syndicat des indépendants de la conduite. "Il y a seulement 29 inspecteurs habilités à faire passer le permis dans le département. Mais tous ne sont pas en poste en même temps", poursuit-elle. Et ils souhaiteraient que, comme prévu par la loi Macron, et comme cela est déjà pratiqué dans d'autres départements, les postiers puissent faire passer le code de la route.

Près de 4 000 dossiers en attente

A ces délais, s'ajoutent les problèmes d'enregistrement, empêchant même les élèves de débuter les leçons de code. Ainsi, il y aurait 3 900 dossiers en attente de validation par la DDTM (Direction départementale des territoires et de la mer). Et, paradoxalement, alors que les demandes sont encore au plus haut, des moniteurs sont au chômage technique, faute de pouvoir faire travailler des élèves dont le dossier n'a pas été validé. "Certaines auto-écoles ont même mis la clé sous la porte", se désole Sandra Carrasco.