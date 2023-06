Bordeaux : les habitants de la rue de la Rousselle toujours dans l'impasse deux ans après les effondrements

Les yeux rouges, Emmanuelle est émue de revenir avec sa famille devant son immeuble : "On était au 23 rue de la Rousselle, donc juste à côté du trou", montre-t-elle du doigt. Le trou, c'est cette espace vide d'une trentaine de mètres de long où se trouvaient les immeubles 19 et 21 qui se sont effondrés le 21 juin 2020 , faisant trois blessés. Treize bâtiments de part et d'autre avaient été évacués par sécurité. "C'était la panique, c'était très impressionnant ! Quand on est sortis, ça tombait encore. On a eu du mal à évacuer, parce qu'il y avait des pierres qui bloquaient la porte", explique la Bordelaise.

ⓘ Publicité

"Ça commence à faire long"

Deux ans après, la famille n'est toujours pas retournée vivre dans la rue. Ils sont une dizaine dans cette situation environ. Des bâches noires et des protections en bois ont été installées pour protéger les murs des immeubles. "Ça commence à faire long", s'exclame Pierre, 14 ans, le fils d'Emmanuelle. La famille vit depuis l'effondrement dans un appartement en location, à quelques rues d'ici.

"Je regrette de ne pas recevoir d'informations en fait. Moi, ça fait deux ans que j'attends, je n'ai aucun agenda de retour. Je n'ai aucune assistance de mon assurance. Tout le monde s'en fou, tout simplement", pointe la mère du jeune homme. Des assurances qui attendent les résultats des procédures en cours pour déterminer la responsabilité de l'effondrement des immeubles, selon l'association des victimes et des sinistrés de la rue de la Rousselle.

Emmanuelle et ses enfants sont impatients de rentrer dans leur appartement de la rue de la Rousselle. © Radio France - Raphaël Aubry

Des travaux couteux avant de retourner chez eux

La mairie de Bordeaux, de son côté, assure que les logements sont tous accessibles depuis quelques jours. Les habitants pourront retourner y vivre, à condition de réaliser des travaux. "Les différents co-propriétaires viennent de recevoir leur arrêté, explique Nadia Saadi, maire-adjointe du quartier Bordeaux centre. Ils leur est précisé qu'ils passent de péril imminent à péril ordinaire. Dans ce cadre là, on leur a joint un document qui permet de déterminer le cadre des travaux qu'il y aura à faire pour rentrer chez eux." Des travaux couteux dont la somme n'est pas encore connue. Ils pourraient s'élever à plusieurs dizaines, voir centaines de milliers d'euros pour chacun.

D'importants travaux sont à prévoir rue de la Rousselle à Bordeaux. © Radio France - Raphaël Aubry

En plus des ouvrages sur leur immeuble, les habitants devront également rembourser dans les prochaines années la facture avancée par la mairie pour la sécurisation de la rue.