Bordeaux : les loyers seront encadrés à partir du 15 juillet

A partir du 15 juillet les propriétaires bordelais devront respecter un prix de référence pour louer leurs biens. En cas de dépassement du loyer de plus de 20% ils encourent des sanctions financières.

Après Paris, Lille et Lyon, Bordeaux va mettre en place un dispositif d'encadrement des loyers. A partir du 15 juillet, tout nouveau bail de location signé entre un propriétaire et son locataire devra respecter un prix plafond au mètre carré en fonction du type de bien et de sa localisation à Bordeaux.

La ville a été découpée en 4 zones afin de coller au mieux aux prix pratiqués. Les prix de références ont été fixés par l'Etat en fonction des loyer médians calculés à Bordeaux. A ce jour le prix moyen de location par mois au mètre carré à Bordeaux est de 12,7 euros mais il peut monter beaucoup plus haut, notamment pour les petites surfaces, très demandée par les étudiants.

C'est la mairie de Bordeaux qui a sollicité l'Etat pour la mise en place de ce dispositif afin de lutter contre les difficultés d'accès au logement et à la flambée immobilière. En cas dépassement de plus de 20 % du prix de référence les propriétaires encourent une amende de 5.000 euros (15.000 pour une personne morale).

"Une petite minorité de propriétaires dans le collimateur" explique le maire de Bordeaux Pierre Hurmic Copier

A partir du 5 juillet il sera possible calculer le loyer de référence de son bien à Bordeaux sur un site internet : simulateur-loyer.bordeaux-metropole.fr