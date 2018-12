Bordeaux : les lycéens ont bloqué le pont de pierre

300 lycéens se sont rassemblés ce lundi matin sur la place Stalingrad. Ils ont bloqué le pont de pierre et donc la ligne A du tram. Ils réclament le retrait du système Parcoursup.

Bordeaux, France

Le mouvement s'est déclenché peu avant 9 heures à l'initiative des lycéens de la rive droite. Des élèves des lycées Trégey, François Mauriac et la Ruche ont investi la place Stalingrad et ont dressé un barrage sur les voies du tram avec des objets divers et notamment des poubelles.

Une jeune fille blessée à la tête

La ligne A du tram a été interrompue dans les deux sens et les usagers ont donc du franchir la Garonne à pied. Peu après 10 heures, une trentaine de CRS sont intervenus et une partie de cache-cache s'est ensuite disputée dans les rues adjacentes. Les CRS ont fait usage de lacrymogènes.

Des gaz lacrymogènes place Stalingrad. © Radio France - Fanny Ohier

Une jeune manifestante a été blessée à la tête par un jet de pierre, sans doute un pavé selon les forces de l'ordre. Elle a été évacuée. A 11 heures; le trafic était toujours interrompu sur la ligne A entre Galin et Porte de Bourgogne.

Un autre rassemblement est en cours place de la Victoire. La ligne B du tramway a également été interrompue durant quelques minutes entre Musée d'Aquitaine et Saint-Nicolas.