Bordeaux : les migrants qui avaient trouvé refuge sous la flèche St Michel, délogés

Bordeaux, France

Une trentaine de personnes qui avaient trouvé refuge sous la flèche st Michel à Bordeaux depuis l'évacuation de squats à Bordeaux et St Médard-en-Jalles ces dix derniers jours, ont été délogé par la police ce vendredi matin. Aucune solution ne leur a été proposée. Certains sont allés se réfugier dans l'église voisine. Matelas, draps et autres biens ont été mis à la benne. Et la nourriture qui leur avait été apporté par des habitants du quartier en solidarité, a pu être récupérée par les associations qui les soutiennent. Les associations réclament toujours des solutions aux collectivités, alors que la préfète de la Gironde a expliqué à plusieurs reprises qu'elle ne stopperait pas sa politique de démantèlement des squats de la Métropole de Bordeaux.