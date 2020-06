Bordeaux : les policiers déposent leurs menottes devant le commissariat

Le mouvement spontané parti de Nice a gagné Bordeaux ce jeudi soir. A l'appel de plusieurs syndicats de policiers, une centaine d'agents se sont rassemblés devant le commissariat et ont symboliquement déposé leurs menottes au sol. Une action censée maintenir la pression sur Christophe Castaner, qui les reçoit à tour de rôle depuis ce jeudi après midi et jusqu'à vendredi.

Les policiers bordelais entendent maintenir la pression sur Christophe Castaner qui les reçoit place Beauvau - Alternative Police Bordeaux

Un sentiment d'humiliation

Déjà montrés du doigt depuis l'affaire Georges Floyd, les policiers n'ont de surcroît pas du tout apprécié la sortie de leur ministre Christophe Castaner en début de semaine. Ce dernier a annoncé l'abandon de la technique dite de l'étranglement pour les interpellations, et a par ailleurs promis une «tolérance zéro pour chaque soupçon avéré d'actes ou de propos racistes» dans la police. "Nous sommes lâchés en rase campagne par notre propre ministre, c'est inédit!" réagit Philippe Rolland, le secrétaire général d'Unité SGP Police en Gironde, l'un des syndicats à l'origine du rassemblement des policiers. "Biensûr, il y a des cas de racisme dans la police mais ni plus ni moins qu'ailleurs, et ils sont systématiquement sanctionnés" poursuit le policier qui parle d'un profond sentiment d'humiliation des policiers bordelais suite à cette intervention. Un sentiment exacerbé par la découverte de tags injurieux sur la façade du commissariat de Bordeaux mercredi, alors que se tenait en ville un nouveau rassemblement "Black Lives Matters".

Le commissariat central de Bordeaux cible d'un tag - Alternative Police Bordeaux

Des revendications très claires

Pour tenter de calmer l'incendie, Christophe Castaner a accepté de recevoir un à un, tous les syndicats de policiers. Des consultations qui vont se poursuivre ce vendredi. Les policiers, réunis en intersyndicale, exposeront 3 grandes revendications au Ministre:

le maintien de la prise d'étranglement, faute de technique de substitution l'expérimentation et non la généralisation du pistolet électrique le respect de la présomption d'innocence et des droits de la défense des policiers

Faute d'un soutien clair de leur ministre, d'autres actions seront annoncées, préviennent les syndicats.