Bordeaux : les pompiers en colère manifestent place de la Bourse

Bordeaux, France

Environ 200 sapeurs-pompiers ont manifesté ce vendredi matin, sur la place de la Bourse à Bordeaux. Ils ont répondu à l'appel de l'intersyndicale des sapeurs-pompiers de Gironde.

Alors qu'ils sont en grève depuis le début de l'été et qu'ils s'étaient déjà mobilisés à Bordeaux en juillet dernier, les soldats du feu du département ne se sentent toujours pas entendus par le gouvernement. Ils ont décidé de poursuivre le mouvement de grève national jusqu'au 31 octobre.

Leurs revendications n'ont pas changé, ils réclament plus de moyens humains et financiers alors que le nombre d'interventions ne cesse d'augmenter en Gironde ces dernières années.

La liste des revendications des pompiers est longue. © Radio France - Louise Buyens

Les grévistes dénoncent également des interventions de plus en plus éloignées de leur cœur de métier. Ils sont, par exemple, régulièrement appelés pour des missions de service à la personne.

Ils ont souhaité marquer les esprits en versant du colorant rouge dans l'eau de la fontaine de la place de la Bourse, une manière de symboliser la souffrance des sapeurs-pompiers.

Le Président du Conseil départemental et du conseil d'administration du SDIS 33, Jean-Luc Gleyze, s'est rendu sur place. Il a dit comprendre les revendications et la colère des sapeurs-pompiers et a promis de les aider à obtenir des moyens financiers.

Jean-Luc Gleyze, le président du Conseil départemental de la Gironde et du conseil d'administration du SDIS 33, est allé à la rencontre des syndicats. © Radio France - Louise Buyens

Les cartes postales de la colère

Les sapeurs-pompiers de Gironde ont interpellé les passants pour leur faire signer une pétition sous forme de cartes postales. Elles seront envoyées au président de la République, Emmanuel Macron.

Les pompiers font signer des cartes postale en guise de pétition pour alerter le gouvernement. © Radio France - Louise Buyens

Les pompiers ont interpellé les passants pour leur faire signer une pétition. © Radio France - Louise Buyens

Une manifestation nationale ainsi qu'un rassemblement local pourraient avoir lieu prochainement.