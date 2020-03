Bordeaux : les professionnels du bâtiment interpellent les candidats aux élections municipales

"Nous ne sommes pas là pour faire des propositions, mais pour interpeller" : une phrase lâchée d'entrée par Arnaud Roussel-Prouvost, président de la fédération des promoteurs immobiliers Nouvelle-Aquitaine, inquiet que certains candidats aux élections municipales dans la métropole bordelaise prônent un ralentissement de l'urbanisation.

-30% de nouveaux produits immobiliers en 2019

Quel rôle jouer ? Où loger les nouveaux habitants ? Dans quelles conditions ? Les questions sont multiples pour les professionnels du bâtiment. Ils avouent entendre "une population qui proteste contre le trop d'urbanisme".

Un ralentissement de l'urbanisation concrétisé par les derniers chiffres de l'observatoire immobilier du Sud Ouest: le nombre de nouveaux produits immobiliers mis en vente a baissé de 30% en 2019.

Pour loger la population qui arrive sur le territoire bordelais, il faudrait 10.000 logements - Arnaud Roussel-Provost

Pour Arnaud Roussel-Provost, attention à ne pas prendre de retard. Son interview pour France Bleu Gironde. Copier

Construire encore mais construire mieux

"On entend les difficultés climatiques et sociales" explique Virginie Gravière, présidente du conseil de l'ordre des architectes Nouvelle-Aquitaine. "On est prêt à accompagner mais il faut une politique de l'aménagement, penser à la convertibilité des bâtiments, notamment les friches industrielles".

"Il y a un vrai paradoxe entre vivre à Bordeaux et circuler, y accéder" rajoute Marie-Ange Gay-Ramos, présidente de la fédération française du bâtiment Gironde. "On demande de travailler sur l'accès et le stationnement."

Aménager, ok, mais il faut savoir relier Bordeaux et ses périphéries avec de bonnes infrastructures - Christian Surget

Au cours de la conférence, chacun a défendu son domaine. Pour Christian Surget, président de la fédération régionale des travaux publics Nouvelle-Aquitaine, ce sont les infrastructures. Un vrai problème pour Bordeaux et ses périphéries, selon lui.

Il prend en modèle le Grand Paris: "une révolution". "La ceinture périphérique ferroviaire, avec le tram, c'est quelque chose d'extrêmement urgent. Je pense qu'il faut s'écarter pour accéder partout sans être obligé de passer par le centre-ville de Bordeaux. Il faut une souplesse de circulation à l'intérieur de la métropole."