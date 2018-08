Bordeaux, France

Des poubelles qui débordent, des matelas, des canapés, des cheveux à même le trottoir, et puis des odeurs de bière et d'urine. Entre les quartiers Saint-Michel et Victoire, les riverains pestent contre le manque de nettoyage des rues.

Tous les matins, c'est le même constat pour Frédéric qui vit rue Gaspard Philippe : "Les poubelles sont tous le temps dans la rue. Le pire c'est après le marché, il y a des déchets autour parce que ce n'est pas vidé assez souvent." Pour ce riverain, le problème est double : la mairie ne mettrait pas assez de moyens en place et les propriétaires ne seraient pas soucieux de la propreté : "Les propriétaires ici, ils veulent encaisser les loyers et ne veulent pas faire le nécessaire pour que ça soit propre ! Chacun se renvoie la balle. C'est à la mairie de gérer, mais elle ne fait rien."

Lieux de passage des étudiants la journée et des fêtards le soir, les rues du quartier Saint-Michel subissent nombre d'incivilités au quotidien. Joséphine est agent d'entretien. Elle travaille au nettoyage du quartier. Pour elle, ce ne sont pas les habitants le problème, mais les étudiants qui viennent "squatter, fumer, et jeter les déchets par terre". Après 25 ans de métier, elle connaît bien la problématique de la saleté des rues bordelaises. Elle déplore le manque de civisme de certains : "chacun vit comme il veut mais il faut quand même respecter la ville. Même nous qui travaillons pour rendre la ville plus propre, on n'est pas là pour nettoyer leur merde!".

Pas de volonté politique de résoudre le problème", Didier, un habitant de la rue Permentade

Pour tenter de faire avancer les choses en matière de propreté, un couple de la rue Permentade a créé il y a six mois DirtyCity Bordeaux (en français, Bordeaux ville sale), un compte twitter, sur lequel il interpelle les autorités, photos à l'appui. Après plusieurs sollicitations, Didier, l'un des administrateur du compte a réussi à décrocher un rendez-vous en septembre avec les élus en charge de la propreté de son quartier. Il espère que la situation va enfin changer : "On se sent dépourvu, on a l'impression qu'il n'y a pas de volonté politique de résoudre le problème. Il faut mettre en place des mesures, renforcer les équipes et mettre les moyens pour que cette ville soit propre."

Un problème de civisme

Du côté de la mairie de Bordeaux, la propreté des rues est considérée comme un réel problème. Jean-Louis David, adjoint au maire et en charge de la vie urbaine, promet de déployer dix agents de nettoyage supplémentaires à la rentrée pour assurer un meilleur nettoyage des quartiers Saint-Michel, Victoire et Saint-Jean. L'élu pointe tout de même le comportement de certains Bordelais : "Renforcer les effectifs ne va pas solutionner la totalité du problème. Un faible pourcentage de nos concitoyens a un comportement absolument inacceptable en matière de déchets de toute nature. C'est un problème de civisme. Nous chasserons ceux qui ne respectent pas la propreté dans le centre ville."