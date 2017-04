Bordeaux : les seniors ne sont pas les automobilistes les plus disciplinés

L'Automobile Club du Sud-Ouest organisait ce mercredi à Bordeaux une formation "révision du permis" à destination des seniors. Occasion de s'apercevoir que les plus de 65 ans ne sont pas les automobilistes les plus disciplinés.

Voici une question pour tous les automobilistes : pourriez-vous aujourd'hui repasser le code de la route et faire moins de 5 fautes ? Faites le test : nouveaux panneaux, nouvelles infrastructures routières et changement de réglementation, certains s'y perdent et notamment les séniors.

Pour les plus de 65 ans qui le souhaitent l'Automobile Club du Sud-Ouest propose une formation gratuite de remise à niveau. Formation qui se déroulait ce mercredi au siège de l'association à Bordeaux.

Entre les ronds-points giratoires et les ronds-points classique on s'y perd. Parfois c'est un peu la cata - Bernard, 78 ans

Excès de vitesse, feux rouge grillés et même alcoolémie aux volants : voilà trois infractions qui ne sont pas l'apanage des jeunes conducteurs. Ce sont même des infractions communes aux plus de 65ans. Les seniors ne sont pas les plus sages sur la route. Pour preuve : les stages de récupération de points sont remplis d'automobilistes de plus de 65 ans.