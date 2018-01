L'Automobile Club du Sud-Ouest organise régulièrement à Bordeaux une formation "révision du permis" à destination des seniors. Occasion de s'apercevoir que les plus de 65 ans ne sont pas les automobilistes les plus disciplinés.

Bordeaux, France

Voici une question pour tous les automobilistes : pourriez-vous aujourd'hui repasser le code de la route et faire moins de 5 fautes ? Faites le test : nouveaux panneaux, nouvelles infrastructures routières et changement de réglementation, certains s'y perdent et notamment les séniors.

Pour les plus de 65 ans qui le souhaitent, l'Automobile Club du Sud-Ouest propose à Bordeaux une formation gratuite de remise à niveau. ux.

Entre les ronds-points giratoires et les ronds-points classique on s'y perd. Parfois c'est un peu la cata - Bernard, 78 ans

Excès de vitesse, feux rouge grillés et même alcoolémie aux volants : voilà trois infractions qui ne sont pas l'apanage des jeunes conducteurs. Ce sont même des infractions communes à ces conducteurs plus âgés. Les seniors ne sont pas les plus sages sur la route. Pour preuve : les stages de récupération de points sont remplis d'automobilistes de plus de 65 ans.