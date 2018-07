Le fabricant bordelais de T-shirts connu pour ses slogans décapants surfe sur l'euphorie de la coupe du monde. Avant la finale France-Croatie, les commandes sont au plus haut. Et une collection est déjà en préparation pour dimanche au coup de sifflet final.

Bordeaux, France

"C'est Noël deux fois cette année" affirme Arnaud Péré, le cofondateur et président de l'entreprise Monsieur T-Shirt. La Coupe du monde et le parcours des Bleus ont créé un engouement pour les produits de la marque bordelaise. Interview.

France Bleu Gironde : C'est l'effervescence pour vous avec ce parcours des Bleus ?

Arnaud Péré : Oui, on se lève plus tôt que d'habitude pour aller imprimer et expédier les produits liés à la coupe du monde. Il y a un pic, qui est en plus corrélé aux soldes. On a Noël deux fois cette année. On avait anticipé en travaillant avec la FIFA pour reprendre les logos et les mascottes des coupes du monde depuis une vingtaine d'années. On a un gros succès par exemple avec Footix, la mascotte de 1998. Parallèlement on a travaillé sur des modèles foot avec des slogans type "Liberté, Egalité, M'Bappé" ou dans un style différent "Attaquant de pintes". Cela plaît aux connaisseurs de foot mais aussi à une clientèle plus large, notamment la clientèle féminine.

La notion humoristique, c'est votre marque de fabrique ?

Oui, le but c'est que l'on ne s'ennuie pas avec nos vêtements. Ils doivent donner le sourire, susciter une réaction soit de soi-même, soit des gens qui vont le voir. C'est notre credo depuis le début et c'est ce que l'on a voulu retranscrire dans notre collection coupe du monde, garder cet esprit taquin et qui fait sourire.

Vous n'êtes pas comme les vendeurs de maillot, confronté à une rupture de stocks ?

Non car nous ne travaillons pas comme beaucoup d'acteurs de l'habillement. Nous fabriquons les produits à flux tendu lorsque vous passez votre commande sur le site. La rupture de stock n'existe pas chez nous, il faut simplement plus de personnes pour imprimer les produits et les expédier.

Vous avez déjà prévu une collection au coup de sifflet final de France-Croatie ?

C'est fort possible (sourire). On a prévu des modèles si l'on a la chance d'avoir une deuxième étoile dimanche. On la mettra en ligne dimanche à 19 heures si on a le bonheur de battre la Croatie.