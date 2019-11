Bordeaux Métropole : des étudiants s'engagent dans les quartiers avec les KAPS

Pessac, France

Dans le quartier de Saige à Pessac, classé prioritaire de la ville, Alice vit en colocation avec deux autres étudiants. Elle participe au dispositif KAPS, la colocation à projets solidaires : elle est logée en colocation et en retour, elle doit animer des ateliers dans le quartier. Cette année, le dispositif a été étendu à la cité Maurice-Thorez à Bègles et au quartier de La Benauge à Bordeaux. Au total, 37 jeunes sont logés via la KAPS sur la métropole. Des jeux "intergénérationnels" au jardin partagé, les étudiants et jeunes travailleurs sont chargés de proposer des activités pour animer le quartier avec les habitants.

"En arrivant sur Bordeaux, rejoindre les KAPS, c'était aussi un moyen de trouver un logement sur Bordeaux parce que pour un étudiant, c'est compliqué !," explique Alice, étudiante à l'Institut de Sciences Politiques. "Aussi, le concept de mener des actions au sein des quartiers... c'est quelque chose que j'avais très envie de faire !" Chaque jeune devient aussi le "parrain" d'un enfant du quartier, et l'accompagne pour des sorties culturelles par exemple.