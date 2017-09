Bordeaux Métropole lance une nouvelle offensive contre le harcèlement dans les transports

Bordeaux veut accentuer ses actions contre le harcèlement avec une nouvelle campagne de sensibilisation dès le mois prochain et des mesures concrètes pour venir en aide aux victimes.

Nous vous parlions il y a quelques jours de la problématique du harcèlement sur le campus de Bordeaux. Les chiffres d'une étude menée par des équipes des universités de Bordeaux et Bordeaux-Montaigne sont édifiants. Bordeaux Métropole et le réseau TBM - qui avaient déjà menée une campagne de sensibilisation en février dernier - vont renouveler l'expérience. Il s'agira cette fois d'une campagne 100% bordelaise. Elle sera annoncée ce vendredi 22 septembre par Alain Juppé, président de Bordeaux-Métropole. Une annonce qui correspond à la venue à Bordeaux de Marlène Schiappa, la secrétaire d'Etat à l'égalité.

La précédente campagne émanait du ministère des Droits des femmes et avait été déclinée à Bordeaux. Elle devait durer un mois mais avait été prolongée devant son succès (retours positifs des usagers). Certaines affiches sont d'ailleurs toujours visibles aujourd'hui. A l'époque, le but était de montrer que le harcèlement "est l'affaire de tous" et d'interpeller les usagers, les victimes, les témoins et les agresseurs.

Campagne "choc" harceleurs et agresseurs

Cette fois-ci, la campagne sera tournée vers les agresseurs. "Une campagne plus choc" résume Géraldine Di Matteo, la directrice adjointe à la direction de la multimodalité à Bordeaux Métropole. Les nouvelles affiches doivent prendre place dans le réseau au mois d'octobre pour une durée d'un mois.