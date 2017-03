CARTE - Le "Plan piscines" de Bordeaux Métropole dévoilé

Bordeaux Métropole lance un "Plan piscines" doté de 20 millions d'euros pour régler le problème du manque de bassins sur Bordeaux et les alentours. Découvrez les villes qui en bénéficieront.

Le diagnostic n'a surpris personne : il y a un déficit de piscines à Bordeaux et sur la Métropole. Les détails techniques précisent même qu'il existe aujourd'hui 0,013m² de bassin par habitant, il faudrait faire grimper ce chiffre dans une fourchette de 0,018m² à 0,023m² pour un accès satisfaisant aux équipements aquatiques. Pour ce faire la Métropole lance un plan de 20 millions d'euros qui doit permettre de financer 14 projets.

Alain Juppé présente le "Plan piscines". Partager le son sur : Copier

Pas plus de 2,5 millions d'euros par piscine

Il s'agit de 9 piscines à construire à Ambarès-et-Lagrave, Blanquefort, Bruges, Bordeaux, Cenon, Eysines, Le Haillan, Le Taillan-Médoc et Mérignac (Stade nautique, équipement métropolitain). Et 5 piscines à rénover à Ambès, Bordeaux (Galin), Floirac, Talence et Bassens. L'objectif selon Alain Juppé est en partie de disposer de suffisamment de bassins pour permettre l'apprentissage de la natation dans toutes les écoles.

Il est prévu que la Métropole ne finance pas plus de 25% de l'investissement prévu, avec un plafond de 2,5 millions par piscine et par commune. Certains projets peuvent démarrer rapidement, c'est le cas de la rénovation de la piscine Galin. D'autres projets prendront plus de temps à démarrer, ce qui ne solutionne pas le problème actuel de manque de bassins.

À noter que le "Plan piscines" ne concerne pas la piscine qui verra le jour quai de Paludate, construite sur des fonds privés.

Sur la carte ci-dessous, les piscines à construire sont en rouge, les piscines à rénover sont en bleu.