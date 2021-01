Bordeaux Métropole : oui au téléphérique, non à Amazon

Le président de Bordeaux Métropole, en place depuis l'été dernier, a tenu ce lundi sa première cérémonie des vœux. L'occasion pour Alain Anziani de passer en revue les principaux dossiers du moment et de se prononcer sur deux d'entre eux : l'avenir du site de Ford à Blanquefort et les options à privilégier pour améliorer la mobilité à Bordeaux.

à lire aussi 19% de bouchons en moins en 2020 à Bordeaux qui reste la troisième ville la plus engorgée

Oui au téléphérique

"Il n'y a pas de baguette magique" affirme Alain Anziani. Le maire socialiste de Mérignac a donc passé en revue ce qu'il appelle sa "boîte à outils". Un plan piéton est en cours de conception. Avec de la signalétique, l'aménagement du mobilier urbain, et davantage de contrôle des automobilistes qui se garent sur les trottoirs. Un troisième plan vélo va voir le jour. Il s'agira notamment de résorber les discontinuités de pistes cyclables et de permettre un stationnement des vélos plus facile. La première ligne du RER métropolitain a été lancée en décembre entre Libourne, la garde Saint-Jean à Bordeaux et Arcachon. Sur les bus, l'exemple de la ligne Bordeaux-Créon devrait être dupliquée entre Bordeaux et Saint-André-de-Cubzac. De nouveaux Batcub sur la Garonne devraient également renforcer la circulation sur le fleuve.

Et puis, il y a le projet de téléphérique. Il avance. les études sont revenues et elles sont favorables. Trois tracés ont été proposés pour franchir le fleuve. "L'un des trois semble particulièrement efficace", précise Alain Anziani qui semble séduit par le nombre de voyageurs transportés : 12 000 par jour. Il reste tout de même à lever les incertitudes concernant la règlementation UNESCO puisque la ville de Bordeaux est classée. Il faudra aussi définir l'endroit où sera implanté le principal pylône du parcours et travailler avec les riverains sur ce qu'Alain Anziani appelle "l'acceptabilité" du projet. En clair, savoir si les habitants supportent l'idée de voir passer le téléphérique au-dessus de leur maison. Quant au coût, le président de Bordeaux Métropole le chiffre à quelques 60 millions d'euros. "Cela revient à 20 millions du kilomètre", estime-t-il. Dernière contrainte qui ne semble pas rédhibitoire pour le maire de Mérignac, le téléphérique nécessite une maintenance importante. Il doit être arrêté un mois par an pour vérifier son bon fonctionnement.

Non à Amazon

Alain Anziani a également profité de cette cérémonie des vœux pour dire l'hostilité de la métropole à l'arrivée du géant américain Amazon sur le site laissé libre par Ford à Blanquefort. "Nous sommes très fermes mais la bataille est serrée, explique Alain Anziani. C'est correct, mais viril". Le géant américain a présenté il y a déjà un an son projet de rachat des terrains de Ford. "C'est un projet qui va prendre énormément de place, affirme la maire de Blanquefort Véronique Ferreira. Et il ne créera que très peu d'emplois, et uniquement des emplois peu qualifiés et peu qualifiants. Cette implantation provoquerait également une croissance de la circulation qui ne peut pas être absorbée dans ce secteur. Nous perdons un savoir-faire industriel avec la fermeture de Ford. Que l'on essaie au moins de travailler un projet autour de ce savoir-faire industriel plutôt qu'une immense boite avec peu d'emplois". La difficulté, c'est que Bordeaux Métropole n'a pas la main dans un projet privé. Véronique Ferreira y apporte un bémol. "Comme n'importe quel propriétaire, Ford a le droit de vendre son terrain, estime-t-elle. Et comme dans n'importe quelle vente, la métropole peut user de son droit de préemption".