Bordeaux - Metz : la victoire nécessaire pour enfin lancer la saison

Les Girondins accueillent le FC Metz samedi à 20h pour leur premier match de la saison de Ligue 1 à domicile. La victoire est nécessaire pour oublier les frustrations de Videoton et de dimanche dernier à Angers.

Tout l'enjeu du match se résume dans le propos de Jocelyn Gourvennec : "on a besoin de gagner". D'une simplicité folle, la phrase peut sembler sans intérêt. Mais elle montre que la sérénité n'a pas encore gagné les rangs bordelais malgré une préparation estivale bien ficelée. L'échec de Videoton et le nul, frustrant, récolté à Angers dimanche font que la victoire devient nécessité ce samedi contre Metz (20h). "On a besoin de montrer notre vrai visage devant notre public qu'on a déçu. On veut vraiment faire un match très engagé, jouer à notre niveau tout simplement" affirme le coach bordelais.

Après le désastre de Videoton, Gourvennec a vu chez ses joueurs la réaction qu'il attendait contre Angers (2-2) : "Il faut qu'on retrouve des automatismes et ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Le travail, il est bien fait. Les joueurs se connaissent de mieux en mieux. Le groupe a eu une très belle réaction à Angers. Ça n'a pas été suffisant pour gagner le match donc il y a de la frustration et de la déception sur le score. Mais sur le contenu on a répondu présent." Un groupe boosté par l'arrivée, cette semaine, des deux renforts brésiliens Otavio et Cafu qui ont vu leurs contrats homologués. Ils pourront donc être alignés ce soir si Jocelyn Gourvennec les estime prêts.

La frustration devra être évacuée ce samedi face à une équipe dont la défense — inchangée depuis la saison dernière malgré le titre de plus mauvaise défense du championnat — ne montre guère d'assurance (défaite 3-1 à domicile contre Guingamp lors de la 1ère journée).