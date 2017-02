Bordeaux : moins d'antenne locale pour la radio musicale FIP mais la direction veut rassurer

FIP, la radio musicale de Radio France, existe à Bordeaux depuis 1972. 4 animatrices y travaillent. Mais une pétition vient d'être lancée par les auditeurs car à terme la part du local va considérablement diminuer. La directrice est venue s'expliquer à Bordeaux.

C'est l'une des soeurs ainées de France Bleu et l'une des chaines de Radio-France.. il s'agit de FIP. Cette radio musicale existe à Bordeaux depuis 1972. 4 animatrices titulaires y travaillent ainsi que 3 intermittentes et une coordinatrice. Mais une pétition vient d'être lancée par les auditeurs car à terme la part du local va considérablement diminuer au profit du programme national. Les personnels sont inquiets. Les FIP de Nantes et Strasbourg sont également concernés.

Le programme musical de FIP est national mais toute la journée de 7H à 19H et 7 jours sur 7 les informations sont locales. Les animatrices accompagnent l'auditeur en lui parlant culture, spectacles, associations, idées de sortie sur la métropole de Bordeaux et sur Arcachon. Mais la direction de FIP veut développer l'antenne nationale et aussi 3 FIP actuels sans animatrices situés à Toulouse, Montpellier et Marseille. 2 nouvelles fréquences ouvriront sur la RNT à Lille et à Lyon. A terme il ne restera plus qu'une" fipette" à Bordeaux car les départs en retraite ne seront pas remplacés et il n'y' aura plus à l'antenne que 2 agendas culturels. FIP Nantes a par exemple déjà perdu son antenne du week-end après le départ en retraite d'une animatrice.

On parle aux auditeurs de petits lieux qu'ils ne connaissent pas, de bars associatifs, de nouvelles adresses, de nouveaux collectifs d'artistes, des choses qui n'auront plus le droit d'être citées demain. Muriel Chédotal, animatrice à FIP Bordeaux

La direction explique avoir beaucoup d'ambition pour FIP qui marche bien et qui est la 4è radio la plus écoutée sur le web. Les auditeurs bordelais ne seront pas abandonnés.

On pense que les auditeurs de Bordeaux seront satisfaits d'avoir encore des informations culturelles sur ce qu'il se passe autour de chez eux. FIP continuera à diffuser de la bonne musique. Anne Sérode directrice de FIP

Les auditeurs de FIP bordeaux ont lancé une pétition en ligne.