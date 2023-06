Bordeaux : Muse enflamme le Matmut Atlantique

Il y avait 40.000 spectateurs pour écouter le groupe de rock anglais Muse ce jeudi soir au stade Matmut Atlantique. Matthew Bellamy, Christopher Wolstenholme et Dominic Howard ont enflammé l'arène sportive. Le trio fondé en 1994 remplit les stades partout dans le monde.

40.000 spectateurs au Matmut © Radio France - Stéphane Hiscock

Ce concert à guichet fermé marque le grand retour des groupes de la scène internationale à Bordeaux.

Le groupe Royal Blood en première partie de Muse © Radio France - Stéphane Hiscock

Après Muse, c'est Depeche Mode qui fera vibrer le Matmut mardi prochain (4 juillet), puis Mylène Farmer pour 2 dates (les 14 et 15 juillet) et enfin The Weeknd le 1er aout. Plus une seule place à vendre, c'est complet pour ces 4 dates

